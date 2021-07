Justiitsminister loodab leida jalgpallihalli ehituse nurjamiseks sobiva seadusepügala

«Minu arvates on see absoluutselt kohatu teha sinna jalgpalliväljak. Oli kokkulepe, et sinna võib tulla administratiivhoone, aga jalgpalliväljak sinna kindlasti ei sobi. Ma tõsiselt loodan, et Tallinna linn täidab oma kohustusi ja kokkulepet, ehk leiab sobiva koha, kuhu jalgpalliväljak rajada. Järgmine samm on see, et me vaatame kõiki juriidilisi võimalusi, mis puudutavad üldplaneeringu küsimusi ja muid selliseid asju,» ütles justiitsminister Maris Lauri (Ref) Eesti Raadio uudistele.