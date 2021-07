​Tartu Ülikooli õppima asumiseks on 10 795 kandidaati teinud 14 500 avaldust. Populaarseimad erialad on arstiteadus 685, psühholoogia 558 ja informaatika 486 avaldusega. Sealjuures on konkurss psühholoogias 9,30 inimest kohale. Suure konkurentsiga alad on TÜs veel füsioteraapia 391 avaldusega 45 kohale (ehk 8,7 inimest kohale), koolieelsete lasteasutuste õpetaja (sessioonõpe) 361 avaldusega 30 kohale (12) ja sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorraldus (sessioonõpe) 382 avaldusega 50 kohale (7,6). Majandusteadus 48 avaldusega viiele kohale (9,6) ja politoloogia 31 avaldusega kolmele kohale (10,3) on samuti tiheda konkurentsiga alad.