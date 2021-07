Galerii ⟩ President tänas roosiaias tublisid koolilõpetajaid

Presidendi kantselei roosiaeda oli kutsutud ligi 650 noort, kellele jagati kiitust selle eest, et nad on aktiivselt oma koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud.

Suviselt palavasse roosiaeda tulnud Ronald lõpetas Miina Härma gümnaasiumi kuldmedali, kooli hõbesõle ja kümne kiitusega. «Minul on elus väga vedanud, sest mulle on antud küllaltki kõrged akadeemilised võimed. Ma arvan, et ma ei teinud palju rohkem tööd kui keskmine õpilane, võib-olla tegin isegi vähem,» lausus ta. Distantsõpe teda ei häirinud, tema hinnangul oli see sama mugav kui koolis käimine. Ronaldi edasine plaan on minna Tartu Ülikooli informaatikat õppima.