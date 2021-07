Kristiine keskuse kõrvale rajatakse kogukonnaaed ja uisuväljak

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on praegu kindel vaid see, et lammutamisele mineva hoone asemel on hiljemalt seitsme aasta pärast uus maja, sest siis saab praegu rendipinnal tegutseva linnaosavalitsuse rendileping läbi. Esialgu aga jääb lammutatava hoone asemele tühi plats.