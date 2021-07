Väidetavas alkoholijoobes Eesti suursaadikut ei lubatud lennuki peale

Evropeyskaya Pravda kirjutas RMF24-le tuginedes, et Frederic Chopini nimelises lennujaamas ei lubatud Mäemeest pühapäeva õhtul lennukile, kuna suursaadik oli väidetavalt alkoholijoobes ning käitus agressiivselt, mille tõttu pidid vahele tulema turvatöötajad. Lisaks keeldus ta maski kandmast.

Välisministeeriumi kommunikatsioonijuht Aari Lemmik kinnitas Postimehele, et suursaadik jäi lennukist maha maski kandmisega seotud arusaamatuse tõttu. Võimalikku alkoholijoobes olekut ning agressiivset käitumist ta kinnitada ei saanud. Uue pileti ostmise kõrval mingeid sanktsioone Mäemehele ei järgne, küll peab ta aga andma välisministeeriumile selgitusi. «Reeglid on täitmiseks kõigile,» rõhutas Lemmik ja lisas, et ka Mäemees ise kahetseb juhtumit.