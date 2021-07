Tamm pärib Kallaselt aru: miks ei mindud lõpuni memoriaali ja jalgpallihalli kompromissiga?

Abilinnapea Andrei Novikov on Postimehele öelnud, et planeeringu lõpetamiseks oleks piisanud maaomaniku esindaja ehk RKASi kirjast.

Tamm lisas, et jalgpallihalli rajamise vastu on mitmed huvigrupid. «Nii represseeritute esindusorganisatsioonid, memoriaali arhitektid kui ka piirkonnas elavad inimesed on selle vastu, et kommunismiohvrite memoriaali juurde rajutaks mälestuspaiga kohal kõrguv ja sinna mitte sobiv jalgpallihall.»