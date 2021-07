Balti jaama remonttööd toovad nädalavahetusel sõiduplaani muudatusi

«Läänesuuna rongid saavad Tallinna-Pääsküla lõigul sõitmiseks ja peatumiseks kasutada vaid Tallinnast väljuva suuna teed ja platvorme, seega palume sel lõigul reisijatel olla tähelepanelikud ja jälgida perroonil olevaid infosilte. Pääskülast Keila suunal saavad rongid kasutada tavapäraseid teid ja platvorme,» selgitas Kongo. «Kuna kasutada saab ainult ühte teed, on rongiliiklus omajagu hõredam. Otserongid on käigus Tallinna ja Paldiski vahel. Et sõita Turba suunas, tuleb ümber istuda Keilas, ning Kloogaranda sõitmiseks tuleb ümber istuda Kloogal. Samas on Kloogaranda päevasel ajal võimalik jõuda pea iga tunni tagant. Loodame, et see on hea võimalus inimestele külastada äsja korda tehtud randa.»