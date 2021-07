Bäckstrandi sõnul käib nüüd arutelu, kas uurida vrakki ka seestpoolt. «Nüüd arutame, mis ulatuses peame laeva sisse minema. Kui me siseneme, siis austusest surnute vastu peab põhjus olema asjakohane.»

Bäckstrand ei soovinud teha mingeid oletusi selle kohta, mis võis olla nii rambi kui ka uute leitud vigastuste taga, kuid vähemalt rebendite puhul märkis ta, et need võisid tekkida juba uppudes. «Merepõhi on laeva lähedal tahke ning kivine. Pole veel selge, kas seda saab kahjustustega seostada,» lausus Bäckstrand.