Rahumägi: Estonia vrakile sukeldumisel kasutatav tehnoloogia selleks ei sobi

Laeva rambi lahti rebenemise uurimine ja info kogumine ei ole Rahumägi sõnul eriti keeruline ülesanne ja professionaalsema tehnika olemasolul saaks enamus vajalikku informatsiooni juba sama sukeldumisega koguda. «Hetkel Estonia sukeldumisel kasutatav tehnoloogia olemasoleva avaliku info ja pildi kohaselt selleks ei sobi. Olemasoleva pildi kvaliteet on väga halb ja ei anna ka ekspertidele vastuseid,» sõnas ta. Rahumägi oletab, et ilmselt seetõttu on uurimine esialgsest planeeritust kordades kallimaks läinud.