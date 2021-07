FOTO ⟩ President sõitis jalgrattal läbi Eesti-Venemaa maismaapiiri

«Meie piir on valvatud ja areng piiritaristus kasvõi selle nelja ja poole aastaga, mil olen olnud Vabariigi Presidendi ametis, on muljetavaldav,» kirjeldas president. «Täna õnneks pole meie piiril rändesurve suurenemisest märke, aga loomulikult jälgime me hoolega, mis toimub Leedu ja Läti idapiiril. Ja mitte ainult ei jälgi, vaid ka valmistume,» lisas ta.

Kaljulaidi sõnul jõudsid nad teel ka piiriäärsete elanikega juttu puhuda. «Elu suvisel Setomaal on silmipimestav, aga neil, kes siin aastaringi elavad, on ikka oma mured ja rõõmud. Minu jaoks on oluline, et kõigil neil inimestel on usaldus meie politsei- ja piirivalveametnike vastu,» lõpetas ta.