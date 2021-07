Ka Toompeal asuva infotahvli venekeelne tekst hiilib mööda Eesti okupeerimisest

Tallinnas Toompea tänaval on mälestusmärk 20. augusti 1991 sündmustele. Toompea lossi Nõukogude armee võimaliku rünnaku eest kaitsnud hiigelkivi kõrval on infotahvel, millele on vene keeles kirjutatud: «Eesti riik on pikki aastaid kuulunud NSV Liidu mõjusfääri.»