Aabi sõnul oli juba kuu tagasi võimalik näha, et koroonaviiruse Delta tüvi on agressiivsem ning seetõttu on viiruse levik nii järsult tõusnud. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2698 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 121 ehk 4,5 protsenti analüüside koguarvust.

«Meie vaktsineerimishõlmatus järjest kasvab, siin on ka tõestatud, et vaktsineeritud inimese risk nakatuda on väga väike ja raske põdemine on pea olematu,» kirjeldas Aab ühte punkti, mille poolest erineb kevadine koroonalaine tänasest. «Püüame vaktsineerida rohkem ja kutsun selleks kõiki üles. See tähendab, et siis peame me tegema vähem piiranguid,» rääkis Aab.