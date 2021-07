Looduskaitsjaid häirib üha enam ERRi keskkonnaküsimuste kajastus

Enim vaidlust tekitanud juhtum pärineb 2020. aasta esimesest nädalast. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) oli esitanud vaide Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) teostatavatele raietele Kurgjas, millele RMK vastas omapoolse kriitikaga, mida 6. jaanuari 2020 «Aktuaalse kaamera» uudisloos ka edastati. EMA heitis ette nii faktidega eksimist kui ka asjaolu, et neile sõna ei antud. Tammerkile esitati sel põhjusel ametlik kaebus.

Kaebuse esitanud loodukaitsja Helen Lemming leidis, et uudisloos oli kaks valeväidet. «Eetrisse pääses väide, et EMA kaebab, kuna raiet teostatakse kanakulli pesapaigas, ja väideti vastu, et seda tegelikult ei tehta,» lausus Lemming.