Eesti lühiuudised

TS Laevad: 10. augusti paiku naaseb Tõll Saaremaa liinile

TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer sõnas vastuseks hiidlaste avalikule pöördumisele, et otsus Regula Hiiumaale viimiseks oli ainuõige ning et transpordiameti ja ettevõtte vahel on sõlmitud liiniveoleping, mis võimaldab laevade muutmist liinide vahel, kui on sõlmitud vastav kirjalik kokkulepe. «Töötame täna selle nimel, et 10. augusti paiku taastuks tavapärane parvlaevaliiklus, mil eeldame parvlaeva Tõll naasmist Saaremaa liinile,» lisas ta. Hiiumaa vallajuhid, ettevõtjate liit ja turismiklaster saatsid laupäeval avaliku pöördumise, milles avaldati nördimust selle üle, et mandri ja Hiiumaa vahet sõitev parvlaev asendati saarlaste parema teenindamise nimel väiksemaga, ka väidetakse, et kehtivat liinilepingut on rikutud. PM