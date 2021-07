Petturid püüavad vaktsineerimiskeskuses süstita koroonatõendit saada

Vaktsineerimisjuht Marek Seer kinnitas, et informatsioon vastab tõele ning on kahetsusväärne, et sellised asjad juhtuvad: «Vaktsineerimiskeskused vaatavad seda töökorraldust üle ja püüavad neid võimalusi eos elimineerida».

«Kui inimene tuleb ja tahab petta ja tuleks läbi registratuurist, saab märke, et ta on meile saabunud, siis see ei ole piisav,» ütles Medicumi õendusjuht Andra Õismaa, selgitades, et teine märge vaktsineerimise kohta tehakse pärast süsti.