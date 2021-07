Vana Narva taastamiseks kogutakse allkirju

Algatuse toetajad kutsuvad linnavalitsust üles eraldama vanalinnas maatükki, kus investorid saaksid taastada linna ajaloolise ilme. Selleks tuleks muuta detailplaneeringut nii, et tänavate ja hoonestatud alade võrk vastaks 1940. aasta Narva plaanile. Petitsioonile on praeguseks alla kirjutanud 217 inimest.

Narva vanalinna taastamisest on räägitud ja kirjutatud aastaid ning teemat on hoidnud üleval ka maketimeistri Fjodor Šantšõni loodud Narva vanalinna maketi lugu . Algselt Narva raekojas eksponeeritud detailitäpne vanalinna koopia on nüüd Narva Muuseumi korraldatud näitusel endises mööblikombinaadi hoones.

«Narva on Eesti linn ja Euroopa värav, aga see peaks ka silmaga näha olema. Sellest oleks mitmes mõttes kasu nii narvalastele kui kogu eesti rahvale,» tähendas Vahtre. «Narvat ootab suur tulevik, kui kõik need võimalused, mida pakub linna asukoht ja ajalugu, ära kasutada. Me kõik peaksime seda toetama, elukohast sõltumata.»