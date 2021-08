Isamaa fraktsioon kohtub Tarmo Soomerega neljapäeval. «Ma arvan, et Tarmo Soomere on tõsine kandidaat ja nii tulebki seda võtta,» rääkis Reinsalu.

Endine välisminister toonitas, et välispoliitikat teeb valitsus ning presidendi roll on riiki esindada ning positsiooni järgi on tal võimalus, eriti kõige kriitilisematel hetkedel, teha teistele riigipeadele pöördumisi ja visiite. «Kindlasti tõsine teema on Leedu hübriidkriis. Uus riigipea peab sellesse tõsiselt suhtuma,» leidis Reinsalu.