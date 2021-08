OTSEPILT ⟩ Poolteist tundi vestlust: SDE fraktsioon kohtub Tarmo Soomerega

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar lausus, et riigikogu esimees Jüri Ratas on pakkunud akadeemik Soomere välja võimaliku presidendikandidaadina, ehkki Soomere on tunnustatud teadlane, on tema seisukohad riigi- ja ühiskonnaelu teemadel nii sotsiaaldemokraatidele kui laiemale avalikkusele seni üsna tundmatud.