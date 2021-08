Jüri Luik: Lukašenko kavatseb Leedu olukorda veel eskaleerida

Luik märkis, et Leedus on tõsine julgeolekukriis ning tegemist on oma olemuselt hübriidsõjaga, mida Lukašenko on alustanud Leedu, kuid laiemalt ka Balti riikide ja kogu Euroopa Liidu vastu.

«See hübriidsõja näide, mida praegu Lukašenko rakendab, on niisugune klassikaline hübriidsõda, kus kasutatakse kõikvõimalikke meetodeid, alates massimigratsioonist, lõpetades propagandaga, sellega, kus tuuakse migrandid Valgevenesse,» rääkis Luik.

«Kasutatakse kõiki erinevaid meetodeid ja samas Lukašenko proovib tõlgendada seda kriisi mitte kui hübriidsõda, vaid niisugust põgenikekriisi ja proovib sellega veel rohkem üles keerata rahvusvahelist avalikkust ja proovib üles keerata ka Lähis-Ida rahvaid,» ütles Luik.

«Ta (Lukašenko) on ju ise öelnud, et need videod, mille ta on saanud Leedu piirivalvurite tegutsemisest, saadetakse tagasi Iraaki ja mujale ja see peaks siis neid rahvaid veelgi ärritama ja võib-olla, nagu Lukašenko ütles, saadavad nad isegi relvastatud üksused oma inimesi kaitsma,» lisas ta.

Luige hinnangul näitab see, et Lukašenko tahab olukorda veelgi eskaleerida.