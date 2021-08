Salakaval oht – ärevus ründab!

Tundlikumad natuurid teavad, et võti on laiemas ruumis meie ümber, mis mõjutab selle kõiki liikmeid. Tark oleks otsida viise abstraktset ärevust maandada enne, kui see kahju teeb. Sest paratamatult teeb.

Kõige lihtsam lahendus on muidugi süüdistama asuda – korraks see maandava illusiooni tõepoolest tekitab. Vähemalt saab enda pealt ära, lühikeseks ajaks hakkab tuntavalt kergem. Kõike, mis on lihtne, tehakse palju, ehkki see ei aita. Vahet pole, kas mustaks lambaks ristitakse riik, partner või naaber...

Kui ärevus on suur, siis intensiivne pingutus on nagu põgenemine, see leevendus on ajutine. Tegelikult tekitad kehas nii veel rohkem stressi juurde. Hoopis rahu leidmine on see, mis vabastab. Lihtsalt võta endale aeg ja hakka tegema. Need harjutused pole keerulised, aga aitavad. /Loe edasi, siin on neli väga mõjusat harjutust ja kolm rahustavat hingamist, mis tõesti toimivad.