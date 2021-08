GALERII ⟩ Ironmanil osalev Luisa Rõivas: Taavi arvas, et ma ei ole sportlik

Tänasel pressikonverentsil ütles Ironman Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson, et kuulab igal aastal osalejate tagasisidet ja võtab seda maksimaalselt arvesse. «Eelmise aasta põhjal leidsime, et ainuke võimalus võistlust turvaliselt korraldada on teha seda kahel päeval, samuti muutsime nii jooksu- kui rattarada,» kirjeldas Juhanson ja lisas, et nüüd on see osalejatele turvalisem ja kohalikele elanikele läbi pääsemiseks mugavam.

Oma elu esimeseks Ironamn 70.3 distantsiks valmistuv Luisa Rõivas selgitas, miks ta Ironmaniks treenima nõustus: «Taavi arvas, et ma ei ole sportlik ja nii võtsingi selle pakkumise vastu, et endale ja talle tõestada, et on võimalik sportlikuks hakata. Olen vaimselt väga valmis! Kuna alustasin nullist, siis olen oma tippvormis.»

Samuti esimest korda nii pikale distantsile minev Taavi Rõivas muretses ujumise pärast. «Minu lagi aasta alguses oli 25 meetrit järjest ujuda ja sedagi väga halvas stiilis. Sealt kahe kilomeetrini jõuda on väga suur hüpe,» lausus Rõivas.

Taavi leiab ka, et see, et Eestis suudetakse nii mastaapsed rahvusvahelist võistlust korraldada on väga kõva sõna: «Sajad Eesti inimesed seavad endale eesmärgi olla Ironamni finišis, see tähendab, et kõik need inimesed treenivad regulaarselt. See on ka meie eesmärk eeskujudena, tõestada, et miski ei ole võimatu.»

Professionaalne triatleet Kevin Vabaorg soovitab harrastajatele võtta rahulikult ning teha oma asja ära. Tema hinnangul ei ole mõtet hakata harrastajate vahel lõpuspurti tegema.«Ujun, sõidan, jooksen ja olengi finišis,» kirjeldas Vabaorg enda taktikat.

Nädalavahetusel osaleb Ironmanil 2600 võistlejat, kellest 1900 on kohale tulnud teistest riikidest. See tähendab, et tegemist on seni suurima osalusega Ironmani võistlusega Tallinnas. Siiski lükkas ka 750 võistlejat osaluse oma riigi reisimispiirangute tõttu järgmisse aastasse edasi.