Marko Mihkelson: praegu avaneb võrdluspilt Saigon 1975 ja Kabul 2021

Ta avaldas Postimehele arvamust, et Talibani niivõrd õnnestunud pealetungi taga võib olla mõni väline jõud, näiteks Pakistani või kellegi teise näol. «Mõelgem veidi: olümpiamängude lõppfaasis algab selline massiivne ja väga edukas Talibani operatsioon, mis on jõudnud olukorda, kus Kabuli langemine on tundide küsimus,» märkis Mihkelson.

Kuidas Afganistani arengud mõjutavad Eestit? Mihkelsoni sõnul annab julgeoleku halvenemine, eriti sellistes strateegilistes piirkondades nagu Lähis-ida või Afganistan, kindlasti ka mujal tunda. «Kindlasti see ei mõjuta positiivselt ka selle läbi, et meie väga oluline ja peamine liitlane Ameerika Ühendriigid on sellises keerulises olukorras nagu nad täna on, kus sisuliselt kogu maailma ees avaneb võrdluspilt 1975 Saigon ja 2021 Kabul,» tõi Mihkelson võrdluseks.

«Kusagil on Ühendriikide strateegid teinud väga olulise möödalasu ehk siis selline paaniline põgenemine, nagu see praegu kõigi silme all toimub, kindlasti ei mõju lootust andvalt neile paljudele riikidele maailmas, kes on soovinud ja jätkuvalt soovivad Ameerika Ühendriikide tuge ja toetust,» lisas ta.

Mihkelson on veendunud, et see ei mõjuta seda, kuidas Eesti peaks NATO liikmena ennast tundma, aga see võib anda täiendavat julgust mõnelegi riigile, kes täna maailma poliitikas vastanduvad Ühendriikidele.

«See, mis praegu toimub, on kindlasti suur läbikukkumine Ameerika Ühendriikide strateegias. Ma arvan, et kõige olulisem ja kriitilisem küsimus on juba käimas olev humanitaarkatastroof. Siin on kõigil Lääne demokraatlikel riikidel moraalne kohus aidata neid inimesi, kes on meid Afganistanis aidanud nii abiprogrammide kui ka missioonide raames,» rõhutas riigikogu liige.

Praegu on Mihkelsoni sõnul Afganistanis vähemalt 400 000 sisepõgenikku, kuid on iseasi, kas Taliban laseb inimesi välja või sunnivad islamistid nad enda kehtestatava šariaadivõimu alla. «Praegu tulevad küll teated, mis näitavad, et kõik see, mis oli teada Talibani eelmisest võimutsemisse ajast 90ndatel, kordub. Juba piiratakse taas naiste õigusi ja sunnitakse karmilt järgima koraani põhimõtteid.»

Mihkelsoni arvates saab Talibani uus võimuaeg olema palju karmim, kui see oli 90ndate lõpus. Ja see paneb eriti raskesse olukorda paljud inimesed, kes on kahekümne aasta jooksul püüdnud Afganistanis ilmalikumat ja inimeste õigusi austavad keskkonda luua.

Praegu on Mihkelsoni sõnul oluline, et nendele afgaanidele, kes on Eestit aidanud ja kes ise soovivad varjupaika, peaks Eesti viivitamatult varjupaiga andma.