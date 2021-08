Eesti 200 andis eile teada, et nende Tallinna linnapea kandidaat on tuntud turundusguru ja pubide omanik Marek Reinaas, kes on tulnud poliitikasse hiljuti erakonna Eesti 200 loomisega. Need on pärast 2019. aasta riigikogu valimistel osalemist tema esimesed kohalikud valimised.