OTSE ⟩ Suur erisaade augustiputšist

Toona eriteenistust juhtinud Jaan Toots meenutab eluohtlikke hetki. «Kui see alampolkovnik oleks andnud käsu meid maha lasta, siis silma pilgutamata oleks see toimunud. Me ei julgenud oma hõlma all olnud revolvreid puudutadagi,» meenutab Jaan Toots putši ajal aset leidnud hetke, kus teda tabas surmahirm.