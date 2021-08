VIDEO ⟩ Irja Lutsar: mäletan seda tunnet, mis oli, seda hirmu, kuidas hääletamine läheb

Irja Lutsar sõnas, et ta mäletab, mis 30 aastat tagasi oli: «Ma mäletan seda tunnet, mis oli, seda hirmu, kuidas hääletamine läheb, sest ega me ju keegi ei teadnud, et kas hääletatakse ja me saime ju väga hästi aru, et see ei ole niisugune hääletus, et kui viltu läheb, siis öeldakse, et «oi, hääletame nüüd uuesti»».

«Kui see päev oli, siis raadio ei töötanud, televiisor ei töötanud. Me elasime Tartus ja tankid sõitsid mööda Tartu ringteed, väga ilus soe ilm oli. Ja kui tuli see Eesti Vabariik... Lähevad praegu ka silmad märjaks. See oli super,» meenutas Lutsar.

Lisaks möönis Lutsar, et kolmandat lainet karta pole vaja, sest see on juba kohal. Nüüd oleneb tema sõnul kõik sellest, kui hästi osatakse lainega toime tulla.

«Olukord on muidugi oluliselt erinev varasemast, sest paljud inimesed on vaktsineeritud, aga kahjuks ikkagi just paljud eakamad inimesed on veel vaktsineerimata. Kui ma ka täna hommikul haiglasolevate inimeste numbreid vaatasin ja et kes seal on, siis 80 protsenti inimesi on vaktsineerimata ja kahjuks üle 60 protsendi on vanuses 60+,» ütles Lutsar.

«Ma pühade puhul tahaks, et me 60+ põlvkond oleme ju vabaduse üle elanud ja me mäletame, kuidas me tahtsime. Katsume sellest pandeemiast ka koos jagu saada.»