President Kaljulaid sõidab töövisiidile Ukrainasse

«Osaliselt okupeeritud Ukraina toetamine on Eesti ja terve Euroopa Liidu julgeoleku huvides. Krimmi Platvorm võimaldab hoida rahvusvahelise tähelepanu all ebaseaduslikku annekteerimist, Venemaa sõjalise kohaloleku suurenemist ja põhivabaduste puudumist,» ütles riigipea välisnõunik Lauri Kuusing ja lisas, et peame omama strateegilist kannatlikkust nagu 50 aasta vältel seda hoidsid Eesti puhul paljud lääneriigid.