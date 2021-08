Terviseameti külmlao rikke asjaolud on komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul pehmelt öeldes kummalised. «Süüd veeretatakse ühelt teisele, kuid selle eest ei vastuta justkui keegi. Meie riigis on kujunemas totaalne vastutamatuse kultuur ja sellega ei tohi leppida,» rõhutas Reinsalu.

Lisaks kuulab komisjon valitsuse tagasisidet ettepanekutele vaktsineerimise tõhusama korraldamise kohta.

Istungile on kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, riigisekretär Taimar Peterkop, riigikontrolör Janar Holm, terviseameti peadirektor Üllar Lanno ning ettevõtjate esindaja.

Üllar Lanno: jaanuarist aprillini ei andnud RKAS külmaruumide logifaile

«Täna astub ametisse uus kantsler ning vaatame peale tegematajätmistele. Kes oleks pidanud neid tuvastama? Ravimite üle on Eestis äärmiselt karm ja range järelevalve,» märkis Kiik.

Reinsalu toonitas osalejatele, et viimaste uudiste najal on näha, et reegleid ei täideta.

Terviseameti juht Üllar Lanno lausus, et tänaseks ei ole terviseamet saanud RKASilt jaanuarist kuni aprillini logifaile selle kohta, kas temperatuur oli külmaruumides õiges vahemikus. «Kõigi ülejäänud perioodide kohta on need olemas,» lisas Lanno.

RKASi juht Kati Kusmin vastas aga, et alates 2017. aastast saadetakse iga kuu logifaile. «Need aruanded on iseenesest olemas,» vastas Kusmin.

«Teie juhitav ministeerium oli tegelikult saanud 20. aprillil aruanded temperatuuride kohta. Mida ministeerium kahe kuu jooksul tegi? Väga osavalt pihustub laiali, kuid kes selle eest vastutab?» küsis Reinsalu Kiigelt.

Reinsalule jääb mõistetamatuks, kuidas pole info Tanel Kiigeni jõudnud ja milliste sotsiaalministeeriumi ametnikeni see siis jõudis.

Tanel Kiik selgitas, et 20. aprillil ta nõupidamisel ei osalenud, kuna olid teised koosolekud. Täna räägitakse terviseameti juhiga läbi see, mis oli 20. aprillil. «20. aprillil ma hoiatust ei saanud. Mul ei ole nimesid võimalik öelda, kuna neid protokolle ei ole ma saanud. Aga nagu viitasin, siis täna õhtul on see üks punkt, mida me arutame. Minuni jõudsid need probleemid pärast jaanipäeva toimunud olukorda,» vastas Kiik.

«Kas ministeeriumi esindajateni jõudis 20. aprillil ravimiameti hoiatus?» küsis Reinsalu. Kiige sõnul saab sellele vastata ravimiamet ja terviseamet.

«Tegemist oli terviseameti ja ravimiameti koosolekuga, seal ei olnud sotsiaalministeeriumi esindajat,» selgitas Lanno. Selle koosoleku järel pandi paika plaan, kuidas lahendada muresid. «Tegelikkuses hakkas terviseamet kohe tegutsema,» lausus Lanno.

«Kuni jaanipäevani me teadsime, et meil on terviseametis külmakambrid. Nüüd saime kinnitust, et on mõningad külmruumide tunnused.» Riigikontrolör Janar Holm

Riina Sikkut meenutas, et riigisekretär Peterkopi aruandes oli fookuses küsimus: mis viis rikkeni? «Piinlik, et viis aastat tagasi ehitatud külmaladu ei suuda oma funktsioone täita. Aga on väga palju hooneid, mis ei ole tänapäevaseks haiglaks ehitatud, ent on võimalik teha kohandusi. Praegu rääkida ehituse vigadest on kummaline,» ütles Sikkut.