Prokuratuur ei soovinud külmladude kobarkäkki

«Kobarkäkk oli lihtsalt nii suur ja meie kõigi õiglustunnet oli riivatud,» märkis Peterkop. Ta lisas, et tal endal ei ole piisavalt kriminaalõiguslikku kompetentsi, et seda hinnata. «Kui me omavahel (uurimiskomisjonis – toim) arutasime, siis leidsime, et peaksime selle edasi andma usalduse kuritarvitamise paragrahvi alusel. Prokuratuur on see, kes saab aru, kas seda tuleks kriminaalselt käsitleda või ei,» selgitas Peterkop.