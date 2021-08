FOTOD ⟩ Politsei otsib Harjumaal Mustjärve kaldalt leitud asjade omanikku

22. augusti õhtul teatati häirekeskusele, et Harjumaal Anija vallas asuva Leppsilla Mustjärve kaldalt on leitud naisterahva riided. Leidmiskohta kontrollinud politseipatrull vaatas ringi ümberkaudsetes telkimiskohtades, lõkkeplatsidel ning küsitles järve ääres viibijaid, kuid keegi ei osanud öelda, kellele need riidesemed võiksid kuuluda või mis ajast need seal on.