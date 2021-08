Ta märkis, et seda küsimust arutati Leedu presidendi Gitanas Nausėda kohtumistel teiste riigijuhtidega Kiievis Krimmi foorumil.

«(...) kõik räägivad sellest, et füüsiline tõke on vajalik ja me vaatame EL-i ametlike asutiste, Brüsseli poole, ootame ametkonnajuhtide tasemel arutelu, kuidas saaks EL-i rahastust kasutada EL-i välispiiri väljaehitamiseks,» selgitas Skaisgirytė.