Otepää endiste juhtide kriminaalasi jõudis kohtusse

Vildakas hankemenetlus ja sahkerdamine Sangaste lossiga

Prokuratuur süüdistab Lepikut ka selles, et ta rikkus 2017. aastal riigihanke läbiviimise nõudeid. Nimelt kaasas ta süüdistuse järgi hanke ettevalmistamisesse ja selleks vajalike dokumentide koostamisse ettevõtja, kes hiljem hankel osales ja selle ainsa pakkujana 100 000-eurose pakkumusega võitis. Prokuratuuri hinnangul rikkus Lepik sellega võrdse kohtlemise põhimõtet.

Endist vallavanemat Tambergi süüdistab prokuratuur ka usalduse kuritarvitamises seoses Sangaste lossiga. Nimelt otsustas Sangaste vald süüdistuse kohaselt Tambergi ettepanekul loobuda oma osalusest OÜs Sangaste Mõis. Selleks müüdi äriühingu osa MTÜ-le Sangaste Asundused tingimusel, et ostuhinna tasub MTÜ 2021. aasta detsembriks.

Kuigi Tamberg teadis, et MTÜ ei ole võimeline ostuhinda tasuma, oli ta nõus omandi täieliku üleminekuga enne ostuhinna tasumist. Nii jäi tulevane Otepää vald Sangaste mõisast ilma. Tambergil oli vallavanemana kohustus järgida valla huve ja seista valla varalise heaolu eest. Sellist tehingut tehes ta süüdistuse kohaselt kuritarvitas talle antud usaldust ning tekitas vallale umbes 750 000 euro suuruse kahju.

Prokurör: valla huvid jäid tahaplaanile

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnul on Otepää vald kui kannatanu esitanud nõude tekitatud kahjude hüvitamiseks kõikide süüdistatavate suhtes

«Kohalike omavalitsuste juhid saavad teha oma tööd sellepärast, et inimesed neid usaldavad. Seetõttu lasub neil ka kõrgem vastutus ja kohustus valla ning sealsete elanike huve kaitsta. Paraku on praegusel juhul kohtueelses menetluses kogutud tõendite põhjal võimalik esitada Kaido Tambergile ja Kajar Lepikule süüdistus mitmes korruptsioonikuriteos,» selgitas Kaldoja.

Juhtivprokuröri sõnul jäi nende tegude tagajärjel kohalik omavalitsus ilma enam kui 70 000 eurost ja ka osalusest Sangaste Mõisas. «Lisaks on alust arvata, et valitud äriühing on saanud hankeprotsessis eelise, mida läbipaistvas ja võrdset kohtlemist väärtustavas omavalitsuses kindlasti juhtuda ei tohi,» täiendas Kaldoja.