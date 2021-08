Ratas: Kaljulaidil polnud nii laiapindset toetust kui Karisel

«On positiivne, et pärast laiemaid arutelusid ja avalikkusele tutvustamist on Alar Karis presidendikandidaadina pälvimas rahva toetust,» sõnas Ratas ühismeediapostituses. «Usun, et suurema avaliku tähelepanuga kasvab ka nende inimeste hulk, kes peavad mitmekordset rektorit ning Eesti Rahva Muuseumi juhti kõige sobivamaks presidendiametisse. Kahtlemata on ametisolev president Eestimaa inimestele tuntum ja seetõttu on ka arvamus temast inimestel juba välja kujunenud,» usub ta.

Presidendikandidaadiks saab seada inimese, kellel on saadikute seas piisav toetus: «Tänasel presidendil ei olnud niivõrd laiapindset toetust, mistõttu toetab Keskerakond Alar Karise kandidatuuri,» põhjendas erakonna esimees.

Ühtlasi loodab Ratas, et riigikogu suudab oma ülesannet täita ja valida president esimeses voorus. «Selleks, et järgmine president oleks rahva valitud, esitab Keskerakonna fraktsioon vastava seaduseelnõu sügisistungjärgu alguses. On eeldusi, et sel korral pälvib see suurema toetuse kui varem,» usub ta.

Presidendi valimiseks riigikogus on vaja vähemalt 68 häält. Täna on koalitsioon oma toetuse Alar Karisele kinnitanud 59 häälega. Opositsioonis jätsid sotsiaaldemokraadid ja Isamaa oma saadikute hääletuse vabaks – nende seast oleks Karise riigikogus valimiseks vaja veel 9 häält. EKRE-l on aga kindel plaan jõuda presidendi valimisega valimiskogusse.