Rein Lang: presidenti nähakse Eestis justkui suurt ülemust, kellest kõik sõltub

Lang heitis ette, et ajakirjanduses on presidendivalimiste puhul tekkinud mitu ajakirjanduslikku müüti. Esiteks ei vasta tema hinnangul tõele, et valimistel on ainult üks kandidaat. Asjaolu, et Riigikogus läks hääletusele ainult Alar Karise nimi, on kujunenud riigiõiguslikel põhjustel, aga arvestavaid kandidaate on olnud ja on ka täna Langi hinnangul teisigi.

Teiseks tõstis ta esile müüdi, et neist inimestest ei tea mitte midagi. Kui ajakirjanduse sulest tuleb selline karjatus, siis tema tahaks alati vastu küsida, kelle asi see siis on, et me teaksime inimeste kohta üht-teist.

Koorberg mõtiskles, millest peaks ajakirjandus lähtuma, kui presidendivalimiste kord näeb ette vaid kandidaadi kandidaate. Toompeal toimus küll iludusvõistlus, kus enne käidi suure hooga osalejat veenmas, aga siis vaatas üks erakond, et kits on liiga paks, teine, et liiga kondine ning kolmas, et suhtumine samasooliste abielusse ikka ei kõlba.

«Tegelikult mulle tundus, et kogu see protsess on selline, et ega väga keegi enam ei taha,» märkis ta. Talle meenus Siim Kallas, kes eelmiste presidendivalimiste ajal tulistati auklikuks ning kes seejärel andis pahase intervjuu, kust kumas läbi ei-iial-enam suhtumine. Talle on jäänud mulje, et päris mitmel on olnud sama tunne, et protsessi uuesti läbida ei taha. «Kas selles on süüdi ajakirjandus, kas selles on süüdi erakonnad ja kogu erakondlik poliitika või selles on süüdi meie presidendivalimiste korraldus ja põhiseadus?»

Lang meenutas, et vaidlus valimiskorraldus tekkis juba 1991. aastal ning kulminatsioonini jõudis see aasta hiljem. Toona jäi peale seisukoht, et presidendi valib Riigikogu. Arvati, et valimiskogu läheb vaja vaid erandkorras. Kuna täna on presidendi valimise kohustus Riigikogul, siis kõik senised presidendikampaaniad ei loe. 2016. aastal küll prooviti viia protsessi rahvale lähemale, aga see katse kukkus läbi.

Presidendiamet on ülepolitiliseeritud

Lang argumenteeris, et kui on vaja leida koalitsiooni ja opositsiooni enamuse ühine kandidaat, siis seda ei tehtagi telekaamera valguses või koosolekul. «Tänasel päeval, kui Henn Põlluaas tuuritab mööda Eestit, siis see on ju tegelikult küüniline valmiskampaania kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks,» märkis ta.

Koorberg ütles vastu, et küünilise kampaaniaga nägid mitmed ajakirjandusväljaanded ka seda, kui Kersti Kaljulaid kutsus omavalitsusjuhte Roosiaia peole. Ta arutles, et kui kandidaadid andsid oma seisukohtade kohta ümmargusi vastuseid ning erakonnad saatsid kohumiste tulemustest välja erinevaid signaale, siis mida see tähendab. «Kas see kõneleb lõpuks ühel hetkel sellest, et presidendi ametist on saanud samamoodi poliitilise kauplemise, poliitilise diilitamise objekt. Tegelikult ma ei saagi aru, mille üle seal vaieldakse, mille üle diili tehakse,» kirjeldas ta.