Gräzin kandideerib Tallinna volikogusse Keskerakonna ridades

«Mul jagub energiat poliitikas kaasa lüüa ning ega ma ei varja, et miski kisub ikka poliitika poole tagasi. Keskerakonna nimekirjas kandideerin olles veendunud, et Mihhail Kõlvart on Tallinnale parim linnapea ja tema töö peab jätkuma,» ütles Gräzin. «Ajad ei ole hetkel kõige lihtsamad ning pealinn vajab juhti, kel on tulevikust selge nägemus ning julgus otsuseid langetada.»

Gräzini sõnul on tähtis käsitleda linna kui tervikut. «Pooldan lähenemist, kus Tallinnal on terviklik visioon, millises suunas liikuda. Natuke ühest ja natuke teisest asjast tehes ei pruugi lõpuks midagi tehtud saada. Usun, et minu poliitiline kogemus ja teadmised teistestki valdkondadest annavad korraliku kapitali, millega pealinna asjades kaasa rääkida,» lisas Gräzin.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe tervitas Gräzini kandideerimisotsust. «Tegemist on tugeva poliitiku ja õppejõuga, kelle rahvusvahelised ja laialdased kogemused toovad meile juurde tugevust ja väga häid ideid,» ütles Riibe.

Hetkel on Igor Gräzin ametis EELK Saarte Praostkonna vikaardiakonina ja Tallinna Ülikooli lektorina. Varasemalt on olnud ta Euroopa Parlamendi liige ja riigikogu liige mitmes koosseisus. Gräzin on arvukate artiklite ja õppematerjalide autor ning töötanud õppejõuna mitmetes kõrgkoolides. Aastatel 1994-2019 kuulus Igor Gräzin Reformierakonda.