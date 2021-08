Milline on olnud Eesti areng viimase 30 aasta jooksul? Millised on meie ootused ja lootused Eestile ja kogu Euroopale? Miks paljud meist on pettunud euroopalikes väärtustes? Sergei Metlev vestleb neil ja veel paljudel teemadel Tunne Kelamiga, Eesti ühe silmapaistvama ja pikema staažiga poliitikuga.