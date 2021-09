Tehnikaülikool hoiatab rektori nime alt saadetud petukirjade eest

Alates 1. septembrist kuni 3. septembrini on mitmed Eesti asutused ja inimesed saanud kirju Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi nime alt, kirjades soovitakse hinnapakkumist, teatas ülikooli esindaja. Tegemist on petukirjaga ning tehnikaülikool palub kõigil sellise kirja manust mitte avada ja kirjad kustutada. Kirjade hulk on märkimisväärselt suurenenud alates 3. septembri hommikust.

Tegemist on nime võltsimise ründega, kus kirja saajana imiteeritakse ülikooli ja rektorit, lootes sellega teha kahju või saada kasu. Ülikooli IT-osakond kinnitab, et rektori e-posti konto ei ole kaaperdatud. Kirjad on saadetud kolmanda osapoole serverist ja kirjad ei pärine ülikoolist. Kirjale on manustatud Hinnapakkumine-pdf.zip arhiivifail, kus leidub sees Hinnapakkumine-pdf.exe. Tegemist on Trooja viirusega.