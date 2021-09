Kõlvart lubab igale Tallinna kooliõpilasele kuni 100 eurot

Kõlvart nentis, et kooli algus on lapsevanemate jaoks küll rõõmus, kuid kulukas aeg. «Kui seni on pealinn toetanud esimest klassi alustava lapse pere 320 euroga, siis nüüd anname lubaduse kooli alguse puhul toetada ka teiste klasside õpilasi,» ütles Kõlvart. «Eeltingimused on lihtsad: õpilane käib koolis Tallinna linnas ning tema ja ühe vanema elukoht on registrijärgselt Tallinna linnas.»

Linnapea rõhutas, et kindlasti ei unustata ka eakaid. «Hinnatõusu kompenseerimiseks on Tallinn juba aastaid eakatele kord aastas pensionilisa maksnud. Meie lubadus on analüüsiga kaetud. Jätkame eakate pensionilisa maksmist ning tõstame selle nelja aasta jooksul 200 euroni,» lubas Kõlvart.

Roheline mõtlemine

Kõlvart lisas, et erakonna kontseptsiooni kohaselt areneb Tallinn kindlasti rohelise pealinnana. «Kavatseme säilitada mitte ainult linna haljasalasid, vaid neid ka arendada, loome kogu linnas rohelisi koridore, mis seovad pargid omavahel. Aga sel aastal on uue kuue saanud Kase ja Süsta park, valminud Tondiraba park, töö käib Mustamäel Männi pargis,» loetles Kõlvart.

Tallinn on ka merelinn, mis tähendab, et linn on avatud merele ja meri avatud inimestele. «Tänaseks on Reidi tee promenaadist saanud linlaste meelisjalutuspaik. Sellest projektist tuleb eeskuju võtta ning kaunis promenaad peab looklema Piritalt Põhja-Tallinnasse,» rääkis Kõlvart.

«Rohelise pealinna lahutamatuks osaks on ka efektiivne ühistransport: läbi mõeldud ja muutunud vajadusi arvestavate marsruutidega. Oleme juba palju teinud, kuid eesmärgid on veelgi suuremat, sest 2035. aastaks peab saama kogu ühistransport elektriliseks.»

Kõlvart tõi eraldi välja ka Tallinna Haigla projekti. «See on tulevikuprojekt, mille elluviimine pole meie jaoks ainult soov, vaid kohustus. Selleks, et pealinna haiglate väga hea ravikvaliteet saaks säilida ja veelgi tugevamaks muutuda, tuleb asjaga edasi minna.»

«Eeskätt on Tallinn inimeste linn,» rõhutas Kõlvart. «Peame lugu ja hindame iga tallinlast. Aitame ja toetame neid, kes seda vajavad ning oleme avatud dialoogiks kõigiga, kes on valmis jagama oma potentsiaali meie ühise kodulinna arendamiseks.»