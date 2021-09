Väga palju räägitakse pensioni II või III sambast, aga sama oluline on ehitada kommuunisammast, millele vanas eas toetuda. See on justkui vanaaegne talgukultuur: kui ühel taluperel oli vaja sõnnikut vedada, siis tulid naabrid appi, perenaine pani kartulid patta ning tegi head ja paremat juurde. Sotsiaalne varandus ei tule ehk nii ruttu kui iga kuu viiendal päeval kopsti pangakontole laekuv summa, aga on kindlasti palju rohkem väärt.