Politsei saatis riigist välja kolm ukrainlast ja kolm usbekki

Põhja prefektuur koostas ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ja määras kuueks kuuks sissesõidukeelu 1974. aastal sündinud Ukraina kodanikule, kes pöördus 27. augustil politsei- ja piirivalveameti Tammsaare teenindusse, et taotleda pikaajalist viisat. Teeninduses selgus, et ta oli Eestis viibinud ebaseaduslikult 46 päeva.

1982. aastal sündinud Ukraina kodanikule tegi politsei ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ja määras kaheks kuuks sissesõidukeelu. Ka tema taotles viisat, kuid selgus, et on Schengeni riikides viibinud ebaseaduslikult 21 päeva.

Põhja prefektuur koostas esmaspäeval ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1987. aastal sündinud Ukraina kodanikule, kes oli pühapäeval viidud tugevas alkoholijoobes kainestusmajja. Tal puudusid dokumendid, ta esitas valeandmeid, käitus politsei suhtes agressiivselt ja üleolevalt. Selgus, et ta on Eestis viibinud 4. augustist ning töötanud siin ebaseaduslikult. Mehele määrati aastane sissesõidukeeld.

1997. aastal sündinud Usbekistani kodanikule koostas Põhja prefektuur ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ja määras kaheks aastaks sissesõidukeelu. Mees viibis Eestis ebaseaduslikult 26 päeva. Ta taotles möödunud aasta juulis Poolas elamisluba, aga ei ole siiani otsust saanud. Ta ei olnud teadlik sellest, et ei tohi elamisloa taotlemise ajal reisida ja võib viibida ainult Poolas.

1995. aastal sündinud Usbekistani kodanikust mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja määrati kaheks aastaks sissesõidukeeld. Tema viibis Eestis ebaseaduslikult 11 päeva ja talle väljastatud viisa on 26. augustil kehtetuks tunnistatud, kuna tööandja teavitas, et ta ei ilmunud tööle ja nende töösuhe on lõppenud.