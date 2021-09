Katri Raigi valimisnimekirjas on 85 inimest

Raik kirjeldas nimekirja nii: «Meie hulgas on 30 naist ja 55 meest, meeskonna noorim liige on 18 ja vanim 80. Meie keskmine vanus on 46 eluaastat. Meie hulgas on nii Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, Keskerakonna kui ka isamaalaste esindajaid. On 18 ettevõtjat, 12 õpetajat ja treenerit, kaheksa inimest, kelle igapäevane töö on juhtimine. Meie hulgas on energeetikuid, arste-meditsiiinõdesid, kultuuritegelasi, muusikuid, teenindajad.»