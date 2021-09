Kõlvart vallandas linna transpordijuhi Rüütelmaa: tema töö ei olnud kiita

«Vastus on küllaltki lihtne: amet vajab struktuurimuutusi ja tegelikult me oleme huvitatud sellest, et kaasata uusi inimesi ja spetsialiste,» vastas Kõlvart Postimehe küsimusele, miks Rüütelmaaga koostöö lõpetati.

Kõlvart nentis, et Rüütelmaa tööle oleks õige andma hinnangut linna transpordiameti juht ning abilinnapea. «Aga ma arvan, et kui selline otsus on tehtud, siis see tähendab, et vaja on teistmoodi lähenemist.»