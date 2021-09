Ruussaar märkis, et kuigi Lanno võttis lõpuks vastutuse ja lahkus ametist, on inimesi, kes peaksid vastutuse võtma, rohkem. «Tegelikult vastutab ka minister. Kogu vabariigi valitsus ja ka opositsioon, kes peab valitsust tagant torkima, vastutab selle eest, et minu meelest on kogu selle pandeemia ajal pandud kohutava surve ühele ametile,» rääkis ta.

Priit Hõbemägi meenutas, et pandeemia alguses tegeles Terviseamet kõigega. «Siis, selleks, et kõrvale lükata neid lõputuid ja korduvaid süüdistusi, et Terviseamet ei saa kõigega pandeemia vastu võitlemisel hakkama, teatati, et nüüdsest tegeleb Terviseamet ainult vaktsiinide hoidmisega ja sellega, et saata neid igale poole laiali. Seejärel ei saanud Terviseamet ka sellega hakkama,» märkis Hõbemägi.