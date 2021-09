Õiguskantsler kahtleb kriisimeetmete läbimõelduses

«Keeldu kohelda võrdseid ebavõrdselt on rikutud, kui kaht isikut, isikute gruppi või olukorda koheldakse meelevaldselt ebavõrdselt. Meelevaldseks saab ebavõrdset kohtlemist lugeda juhul, kui selleks ei leidu mõistlikku põhjust,» kirjutas Madise 2020./2021. aastaülevaates.

Õiguskantsler märkis, et sageli on toetusmeetmete tingimuste põhjendused seletuskirjades liiga napid ning tegelikud põhjendused saab teada üksnes eelnõu koostajatele päringuid tehes. Seetõttu on tema sõnul inimestel raske mõista, mis kaalutlustel on määratud toetuse tingimused ja toetust saavad valdkonnad.

Kui toetuse jagamise aluseid pole võimalik mõista, on ettevõtjatel keeruline ka oma õigusi kaitsta.

«Arvestades, et tegemist on riigi raha kasutusse andmisega selleks, et aidata ettevõtjatel kriis üle elada, on tegemist muret tekitava suundumusega riigi raha jagamise protsessis,» tõdes Madise ja lisas, et selline teguviis teeb toetuste jagamise otsustusprotsessi läbipaistmatuks ja arusaamatuks.

Madise leidis, et kui toetuse jagamise aluseid pole võimalik mõista, on ettevõtjatel keeruline ka oma õigusi kaitsta, sest toetuste jagamisele on ette nähtud konkreetsed tähtajad.

Seetõttu juhtis õiguskantsler tähelepanu sellele, et tõhusa ja ajakohase õiguskaitse huvides tuleb toetusmeetme eesmärki ja seatud tingimusi seletuskirjas kajastada ammendavalt ja arusaadavalt.

Seejuures tuleb tuleb tema sõnul alati järgida põhimõtet, et toetusmeetme sihtgrupp oleks määratud võimalikult täpselt. Siis saavad taotlejad vajaduse korral vaidlustada ka äraütlevaid otsuseid ning vaidluse soodsa lahenduse korral ikkagi toetust saada.

«Samas, kui inimesele on teada üksnes toetuse saamise kriteeriumid, kuid ei ole üheselt selge, mille alusel on konkreetsel juhul toetuse kriteeriumid määratud, pole tal piisavalt teavet otsustada, kas tema on jäetud meetme sihtgrupist välja õiguspäraselt või õigusvastaselt. See aga kahandab märkimisväärselt võimalust kaitsta enda õigusi,» selgitas õiguskantsler.

Madise sõnul on õiguste riive võimalik sisuliselt välja selgitada ainult sel viisil, et ettevõtja esitab igaks juhuks toetuse taotluse ning äraütleva otsuse korral vaidlustab selle kohtus, taotledes ühtlasi põhiseaduslikkuse järelevalvet.

Õiguskantsleril on küll võimalus avaldusest ajendatuna kontrollida määruse põhiseaduslikkusele vastavust, kuid see ei pruugi inimest õigel ajal aidata, kuna analüüsi tulemus selgub tõenäoliselt alles siis, kui konkreetset toetust taotleda ei ole enam võimalik.