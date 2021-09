Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus püsib langustrendis

Viimaste tulemuste järgi toetab Reformierakonda 27,1 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23,4 protsenti ja Keskerakonda 19 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,6 protsendipunkti võrra ning viimase nelja nädalaga on peaministripartei reiting langenud 3,9 protsendipunkti võrra. Reformierakonna toetus on nüüd madalaimal tasemel alates 2019. aasta veebruarist. EKRE toetus tõusis nädalaga 1,5 ning Keskerakonna toetus 1 protsendipunkti võrra.

Reformierakonna edu EKRE ees on kahanenud 3,7 protsendipunktini, mis on väikseim vahe alates 2019. aasta algusest, kui Norstat Eesti AS erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Esikolmikule järgnevad 12,2 protsendi toetusega Eesti 200 , Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetab 8,2 protsenti ning Isamaad 7,1 protsenti. Eesti 200 toetus langes nädalaga 1 protsendipunkti võrra ning Isamaa toetus tõusis esimest korda alates 2019. aasta novembrist üle 7 protsendi piiri.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,1 protsenti ja opositsioonierakondi 38,7 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus pole praeguse valitsuse ametisoleku ajal veel nii madal olnud.

Teadur Martin Mölder märkis, et sel nädalal on näha just seda, mida eelmise nädala tulemuste põhjal oletada võis ehk Reformierakonna toetuse langust ja EKRE toetuse kasvu. «Viimase nelja nädala jooksul on nüüd iganädalastes tulemustes EKRE toetus olnud võrdlemisi stabiilne, kõikudes mõne protsendipunkti võrra praeguse nelja nädala koondkeskmise ümber. See annab alust oletada, et nende toetus on hetkel pigem stabiilne,» ütles ta.

«Reformierakonna toetuse puhul me näeme aga olukorda, kus neljanädalase perioodi kahel esimesel nädalal on toetus olnud kõrgem ja kahel viimasel nädalal olulisel madalam. Seetõttu nägime ka sel nädalal nende toetuse langust ning erakonna üldine positsioon hetkel on pigem selline, kus toetuse lühiajaline langus paistab natuke tõenäolisem kui selle kiire või otsustav kosumine,» selgitas Mölder.

«Valimiste hooaja alguses - sest kaua aega ei möödu kohalikest valimistest, kui tuleb juba ees ootavate riigikogu valimiste peale hakata mõtlema - tasuks meeles pidada erakondade positsioone võrreldes eelmiste riigikogu valimistega. Selles kontekstis on meie parteisüsteemis hetkel ainult kaks võitjat - EKRE ja Eesti 200. Kõikide teiste oluliste erakondade positsioon on praeguseks võrreldes eelmiste valimistega halvenenud,» rääkis Mölder.