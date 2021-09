Ratas: Isamaa väited Kiige kohta annavad hoogu konspiratsiooniteooriatele

Kommenteerides Isamaa nõudmist, et Tanel Kiik peaks ministriametist tagasi astuma, sõnas Ratas, et mõned erakonnad püüavad kohalike valimiste eel viirust rakendada, mitte hävitada, edastas Keskerakond.

Ratas sõnas, et poliitilised jõud peaksid praegusel ajal mõtlema ühiselt, kuidas Eesti saaks liikuda piirangutevaba ühiskonna poole läbi kõrge vaktsineerituse, kuid selle asemel antakse Eesti inimestele vastuolulisi signaale, lootuses saada valimiste eel juurde toetust. «Vaktsineerimine on väga palju eriarvamusi tekitav küsimus, mistõttu iga sõnum langeb küll viljakale pinnasele ja lisab infomüra, kuid pole see, mida Eesti täna vajab,» ütles Ratas.

Ta sõnas, et Isamaa väited, justkui minister valetab vaktsineeritute nakkuse kandmise kohta, annavad hoogu juurde ainult konspiratsiooniteooriatele ja väitele, et pole vahet, kas vaktsineerida või mitte. «Iga päev toob uut infot, kuid juba täna on teada, et vaktsineeritud levitavad viirust neli korda vähem kui vaktsineerimata inimesed, samuti hoiab kaitsesüstimine ära väga suure tõenäosusega raskelt haigestumise ning seda näitab ka tänane statistika,» ütles Ratas.

Ratas rõhutas, et Keskerakond ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik on algusest peale seisnud selle eest, et vaktsiinid oleksid Eestis tasuta, et meil oleksid lepingud mitme erineva vaktsiinitootjaga ja varustuskindlus tagatud. «Keskerakonna ministrid seisid koroonakriisi ajal silmitsi ja said hakkama ennenägematu olukorraga, mille jaoks ei olnud paraku piisavalt ettevalmistusi varem tehtud. Tänaseks on üles ehitatud toimiv süsteem, mida saab veelgi parandada ja ettepanekutega selleks saab igaüks kaasa aidata,» sõnas Ratas.

«Kui üks erakond peab piiranguid ja viirust ühes sellega vandenõuks ning teinegi erakond rakendab viirust endale sobivalt, ei saa me kahjuks loota vaktsineerimistempo kiirenemisele. Kuna tegemist on eelmise valitsuse erakondade poliitikutega, kes võitlesid koroonaviiruse vastu kauemgi kui tänane valitsus, tuleb nende praegust tegevust lausa vastutustundetuks pidada,» ütles Ratas.

Erakonna Isamaa juhatus leiab, et tervise ja tööminister Tanel Kiik ei ole suutnud täita endale võetud ülesandeid ja peab seetõttu ametist tagasi astuma.