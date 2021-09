Tallinna sotsid korraldavad Isamaa kontori ees meeleavalduse

«Tallinnas elab erinevatest rahvustest inimesi. See on nii olnud aastasadu ja see jääb aastasadadeks. Ja kõigist rahvustest tallinlastel on võrdne õigus oodata linnavalitsuselt enda huvidega arvestamist. Kui linnavalitsus ehitab teid, siis ehitab ta teid kõigile tallinlastele. Kui osutatakse linlastele olulisi sotsiaalteenuseid või arstiabi, siis osutatakse neid võrdselt kõigile inimestele. Kui linn pingutab, et toetada majanduse arengut, siis muidugi me soovime, et tasuvat ja huvitavat tööd oleks kõigil tallinlastel,» ütles Raimond Kaljulaid.