VIDEO ⟩ Vaheoja, Pootsmann ja Pärtelpoeg: pane kätte kindad, võta kilekott ja korja konisid

Hommikuprogrammi saatejuht Jüri Pootsmann nentis fakti, et üks suurimaid probleeme on suitsukonid. «Kui sa võtad päevas viis minutid ja koristad konisid, siis võid leida väga palju konisid,» lisas saatejuht Kristina Pärtelpoeg.

Tänavusele maailmakoristuspäevale on Eestis registreerunud umbes 37 500 inimest. Eilse seisuga on nende seas 232 kooli ja 164 lasteaeda ehk noori ja lapsi on ligi 35 000.