FOTOD ⟩ Esitleti Eesti tsiviillennundus 100 postmarki

Eesti Posti juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul aitavad postmargid, nagu ka lennuühendused, hoida sidet muu maailmaga. «Postmargid tutvustavad kirjadel ja postkaartidel Eesti kultuuri, loodust ja tähtpäevi kogu maailmale. Kuna enamasti jõuavad need välismaale just tänu lennuühendustele, on meil au tähistada Eesti tsiviillennunduse 100. juubelit oma postmargiga,» ütles Mägi.

Eesti tsiviillennunduse 100. sünnipäevale pühendatud postmark. FOTO: Eesti Post

Tallinna Lennujaam juhatuse esimehe Riivo Tuvike sõnul on see suur au, et tsiviillennundus 100 margi tutvustamine toimub just täna, Tallinna lennujaama 85. sünnipäeval. «On tore mõelda, et oleme oluliseks osaks tsiviillennunduse arengule Eestis ning plaanime seda tähtsat rolli, Eesti õhuväravaks olemist, täita veel pikki aastaid,» ütles Tuvike.

Eesti tsiviillennundus 100 postmark maksab 1,90 eurot, mistõttu sobib see hästi lihtkirjade saatmiseks üle kogu maailma.

Margi tiraaž on 20 000 ja selle on kujundanud kunstnik Indrek Ilves. Postmark trükiti trükikojas Vaba Maa. Nii postmarki kui ka esimese päeva ümbrikut ja infokaarti on võimalik osta Omniva e-poest ning suurematest postkontoritest. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris.

Eesti tsiviillennundus 100 postmark FOTO: Eesti Post

Tallinna Lennujaama ametlikuks sünnikuupäevaks on 20. september 1936, siis avati Ülemiste järve kaldal kolmnurkne betoonkattega lennurada, mis võimaldas lennukitel maanduda iga tuulesuunaga ning igal aastaajal. Tallinna aastaringse lennuühenduse maailmaga oli tagatud.

Eesti esimene lennukompanii Aeronaut asutati 22. märtsil 1921, reise alustati margil kujutatud renditud lennukiga Sablatnig P III postilennuga Soome. Järgmise aasta augustis valmis esimene kuuest Dvigateli tehastes litsentsi alusel ehitatud Sablatnig P III lennukist, ülejäänud said valmis järgmisel kuul. Aeronaut rajas Lasnamäe lennuväljale 1922. aastal ka raudbetoonangaari.