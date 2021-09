Helme valimisdebatil: perearst ei soovitanud mul end vaktsineerida

Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi meenutas Helmele, et Moonika Helme sai vaktsiini ning pärast seda tekkis tal reuma. «Sellised asjad tekitavadki seda, et inimesed ei usalda vaktsiini,» lausus Ligi ja lisas, et reumas süüdistati just vaktsiini, kuigi sellele pole tõestust olnud.