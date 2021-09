Kuku raadio saade «Poliitikaguru» jätkas kohalike valimiste eel vestlusi erakondade tegevpoliitikutega. Stuudios oli Isamaa linnapeakandidaat Urmas Reinsalu, kes jagas selgitusi, millist koalitsiooni tema tahaks Tallinnas näha ning mis on valimistel Isamaa põhiküsimused. Saadet vedasid Tõnis Leht ja Annika Arras.

Leht küsis, kas nüüdsetel valimistel saab läbi Keskerakonna 16 aastat kestnud võim Tallinna linnavalitsuses: «Kas see kuldne aeg Tallinnas saab nüüd läbi?»

«Mis ta nii väga kuldne on, minu vaatest kindlasti mitte kuldne. Ma arvan, et ta on üsna roosteplekiliseks muutunud, mis puudutab linna juhtimise väärtusi,» lükkas Reinsalu tagasi. «Aga ma arvan küll. Ma arvan, et nad teevad kehvema tulemuse kui möödunud valimistel.»

Ta tõi võrdluseks välja eelmised valimised Riias, kus Läti-meelsed erakonnad panid seljad kokku ning muutus linnajuhtimises leidis aset. «Ma arvan, et see šanss on olemas ka selgelt Tallinnas ja see on Tallinna linna tuleviku ja kõigi elanike huvides,» hindas Reinsalu.

Leht märkis, et reitingud näitavad siiski, et Keskerakonnal on hea väljavaade valimised Tallinnas võita. Küsimus on, kas nad saavutavad valimistel ka ainuvõimu. Seetõttu küsis ta, kas Isamaa on valmis peale valimisi moodustama Keskerakonnaga koalitsiooni.

Reinsalu kindel seisukoht on, et tuleb moodustada linnavalitsus, kuhu Keskerakond ei kuulu. Ta on kutsunud kõiki teisi koonduma nii-öelda ühinenud opositsiooni platvormile. Tema sõnul on oluliseks märgiks, et keegi opositsioonierakondadest pole ideed välistanud ning eile andsid teised erakonnad üle umbusaldusavalduse praeguse abilinnapea Eha Võrgu vastu, keda süüdistatakse tahtlikult valeütluse andmises.

«Ma tahaks küll loota ja Tallinna inimestele see sõnum viia, et nendel valimistel on kõige selgem põhimõtteline väärtusvalik Isamaa ja Keskerakonna vahel. Me ei häbene seda ja peame ausaks seda Tallinna valijatele välja öelda,» ütles ta.